Характеристики товара
Описание
Хайбол «Оксфорд» – это стиль и эстетика от итальянского производителя Bormioli Rocco. Посуда сделана из стекла высшей пробы – тонкие прочные стенки стакана устойчивы к появлению сколов и трещин, которые могут появляться вследствие интенсивной эксплуатации. Классический ребристый дизайн делает их незаменимым элементом праздничной и повседневной сервировки.
Посуда не требует особого ухода, производитель допускает мойку в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота143 мм
- Диаметр82 мм
- Объем0,39 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт