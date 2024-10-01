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Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Оксфорд», 395мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-141
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «‎Оксфорд»‎‎ – это стиль и эстетика от итальянского производителя Bormioli Rocco. Посуда сделана из стекла высшей пробы – тонкие прочные стенки стакана устойчивы к появлению сколов и трещин, которые могут появляться вследствие интенсивной эксплуатации. Классический ребристый дизайн делает их незаменимым элементом праздничной и повседневной сервировки.

Посуда не требует особого ухода, производитель допускает мойку в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота143 мм
  • Диаметр82 мм
  • Объем0,39 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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