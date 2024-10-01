Характеристики товара
Описание
Хайбол «Таймлесс» неповторимый и запоминающийся, поэтому он актуален для сервировки любого мероприятия. Стакан из прозрачного качественного стекла смотрится очаровательно за счет особенного орнамента на его стенках.
Качество материала гарантирует его долговечность. Стеклянный стакан украшен стильным орнаментом в виде крупных ромбов, что создает очаровательный блеск посуды при свете ламп или солнца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота161 мм
- Диаметр78 мм
- Объем0,45 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт