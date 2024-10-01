Характеристики товара
Описание
Хайбол «Элизия» с гранеными стенками подчеркивает эффектную сервировку столов. Это прозрачный стакан из качественного стекла высотой 150 мм и объемом 445 мл. Его средний диаметр делает удобной дегустацию напитков.
Материал прозрачный. Стеклянный стакан highball от производителя Pasabahce украшен эффектной гравировкой, по дну отмечен ромбовидный орнамент, который превращается в стильные прямые линии. Такие грани привлекательно играют на солнце.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр76 мм
- Объем0,44 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт