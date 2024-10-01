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Хайбол «Элизия», 445мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-884
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Элизия» с гранеными стенками подчеркивает эффектную сервировку столов. Это прозрачный стакан из качественного стекла высотой 150 мм и объемом 445 мл. Его средний диаметр делает удобной дегустацию напитков.

Материал прозрачный. Стеклянный стакан highball от производителя Pasabahce украшен эффектной гравировкой, по дну отмечен ромбовидный орнамент, который превращается в стильные прямые линии. Такие грани привлекательно играют на солнце.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр76 мм
  • Объем0,44 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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