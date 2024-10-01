Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-078
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Финесс», 445мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый
Фотография товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хайбол «‎Айлэнд»‎ от бренда Arcoroc – это стильные стаканы в минималистичном дизайне, которые часто используются в барах, кафе и ресторанах. Они станут дополнением любого кухонного интерьера, столовой или делового кабинета.

Сделаны из прочного материала – прозрачное стекло рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Стенки устойчивы к появлению царапин и сколов от механического воздействия столовыми приборами. За посудой легко ухаживать – допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 310 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр58 мм
  • Объем0,31 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 82 на стул Кьявари универсальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 82 на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол 82 на стул Кьявари универсальный

42
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Табурет Лофт-11 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М

36
Фотография товара Диван Кодос 165 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кодос 165, произведённого компанией ChiedoCover
от60 890
Оптовая цена

Диван Кодос 165

77
Фотография товара Ведро для мусора 50 литров, с педалью от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для мусора 50 литров, с педалью, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Ведро для мусора 50 литров, с педалью

35
Фотография товара Диван Болпер velvet, орех Mustard от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Болпер velvet, орех Mustard, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Диван Болпер velvet, орех Mustard

65
Настоящее фото товара Кашпо Гавана, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Кашпо Гавана

8

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 4536 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Шетлэнд», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Шетлэнд», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Шетлэнд», 350мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Сильвана», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сильвана», 370мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 157 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, синий

8
В наличии 181 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Бистро», 135мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Бистро», 135мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 91 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Стем Зеро», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Стем Зеро», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4603
1 490 ₽Оптовая цена

Хайбол «Стем Зеро», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 171 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный
от 210
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 82 на стул Кьявари универсальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 82 на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол 82 на стул Кьявари универсальный

42
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Табурет Лофт-11 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М

36
Фотография товара Диван Кодос 165 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кодос 165, произведённого компанией ChiedoCover
от60 890
Оптовая цена

Диван Кодос 165

77