Характеристики товара
Описание
Хайбол «Айлэнд» от бренда Arcoroc – это стильные стаканы в минималистичном дизайне, которые часто используются в барах, кафе и ресторанах. Они станут дополнением любого кухонного интерьера, столовой или делового кабинета.
Сделаны из прочного материала – прозрачное стекло рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Стенки устойчивы к появлению царапин и сколов от механического воздействия столовыми приборами. За посудой легко ухаживать – допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 310 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр58 мм
- Объем0,31 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт