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Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-330
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота145 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0,4 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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