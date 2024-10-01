Характеристики товара
Описание
Хайбол «Гранити» – это стакан с классическим дизайном. В отличие от обычного граненого стакана на прозрачных стеклянных стенках есть грани, которые не доходят до края. Эти полосы шире и толще, при этом длина их занимает только две трети высоты стенок.
Высота барного бокала 130 мм имеет диаметр по краю 89 мм. Его объем 420 мл, поэтому такие стаканы точно займут почетное место на столе за счет большой вместимости. Материал качественный – прозрачное стекло плотное, отмечается упрочненное дно, за счет чего лед в стакане долго не тает.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Диаметр89 мм
- Объем0,42 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт