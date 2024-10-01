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Хайбол «Касабланка», 355мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-993
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Касабланка» – оригинальный высокий стакан неповторимой формы. В отличие от многих бокалов такого типа он немного расширяется кверху, диаметр чаши по верхнему краю равен 83 мм.

Материал – прозрачное стекло. На стенках есть широкие грани, которые доходят только до половины стенок этой посуды. Это добавляет индивидуальность серии, подчеркивает ее самобытность и несхожесть с другими. Тем не менее, прозрачные стеклянные барные стаканы все равно остаются универсальными для сервировки столов в любом стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота122 мм
  • Диаметр83 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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