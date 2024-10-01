Характеристики товара
Описание
Хайбол «Касабланка» – оригинальный высокий стакан неповторимой формы. В отличие от многих бокалов такого типа он немного расширяется кверху, диаметр чаши по верхнему краю равен 83 мм.
Материал – прозрачное стекло. На стенках есть широкие грани, которые доходят только до половины стенок этой посуды. Это добавляет индивидуальность серии, подчеркивает ее самобытность и несхожесть с другими. Тем не менее, прозрачные стеклянные барные стаканы все равно остаются универсальными для сервировки столов в любом стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота122 мм
- Диаметр83 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт