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Хайбол «Фрости», 300мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Фрости», 300мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-511
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота156 мм
  • Диаметр59 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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