Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр67 мм
- Объем0,26 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Акватик», 270мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 400мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий
Хайбол «Хани», 280мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Камберленд», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь
Хайбол «Инвернэсс», 296мл, стекло, прозрачный
Стакан «Эмблема» низкий Исланд, 300мл, прозрачный, стекло