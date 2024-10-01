Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр72 мм
- Объем0,3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Самира
Стул Oliver, велюр темно-зеленый
Стул барный «Apriori S», softness java
Стул Лион Страйпс велюр кремовый
Урна парковая Краков круглая
Зеркало Велингтон, прямоугольное
Хайбол «Саваж», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кончерто», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, стекло, оливковый
Хайбол «Рифлесси», 460мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый
Хайбол «Чикаго», 290мл, стекло, прозрачный