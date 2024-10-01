Характеристики товара
Описание
Французский бренд Arcoroc – это стильная посуда для домашней и профессиональной сервировки стола. Хайбол «Вине» – это классические высокие стаканы с прозрачными стенками, которые предназначены для интенсивного использования.
Стекло обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, что увеличивает срок службы бокалов. Производитель допускает мойку в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр62 мм
- Объем0,33 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт