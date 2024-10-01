Характеристики товара
Описание
Хайбол «Биг топ» – стакан простой формы в виде цилиндра, изготовленный из специального хрустального стекла. Он прозрачный с красивым блеском, подчеркивает цвет напитков. Посуда имеет тонкие стенки, она удобна в применении. Плотное дно со слегка скошенными краями делает изделие устойчивым.
Продукция изготовлена турецким производителем Nude, который занимается изготовлением товаров необычной формы. Изделия можно мыть в посудомоечной машине, материал устойчив к появлению царапин.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Диаметр66 мм
- Объем0,43 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт