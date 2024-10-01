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Хайбол «Биг топ», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Биг топ», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Биг топ», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Биг топ», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-024
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Биг топ» – стакан простой формы в виде цилиндра, изготовленный из специального хрустального стекла. Он прозрачный с красивым блеском, подчеркивает цвет напитков. Посуда имеет тонкие стенки, она удобна в применении. Плотное дно со слегка скошенными краями делает изделие устойчивым.

Продукция изготовлена турецким производителем Nude, который занимается изготовлением товаров необычной формы. Изделия можно мыть в посудомоечной машине, материал устойчив к появлению царапин.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота175 мм
  • Диаметр66 мм
  • Объем0,43 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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