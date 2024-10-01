Характеристики товара
Описание
Хайбол «Кристалл» для напитков – стакан с высокими стенками конусообразной формы. Его стиль лаконичен и прост, что делает посуду универсальной. Высота фужера 126 мм, диаметр 65 мм.
Стакан из прозрачного стекла. По стенкам отмечен красивый узор в виде мелких ромбов, которые при свете лучей переливаются искрами. Это создает стильный орнамент, подчеркивающий оригинальность товара.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота126 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,23 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке30 шт