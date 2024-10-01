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Хайбол «Кристалл», 230мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Кристалл», 230мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Кристалл», 230мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-060
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Кристалл» для напитков – стакан с высокими стенками конусообразной формы. Его стиль лаконичен и прост, что делает посуду универсальной. Высота фужера 126 мм, диаметр 65 мм.

Стакан из прозрачного стекла. По стенкам отмечен красивый узор в виде мелких ромбов, которые при свете лучей переливаются искрами. Это создает стильный орнамент, подчеркивающий оригинальность товара.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота126 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,23 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт

Отзывы

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