Характеристики товара
Описание
Хайбол «Shetland» от бренда Arcoroc – это классические шоты, которые часто используют при сервировки праздничного и повседневного стола. Стаканы выполнены из прочного стекла, а толстые стенки устойчивы к появлению царапин и сколов. Прозрачное стекло не искажает цвет напитка, не мутнеет. За бокалами легко ухаживать – их можно мыть в посудомоечной машине, при этом они не теряют свой первоначальный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр72 мм
- Объем0,22 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт