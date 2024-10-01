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Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-144
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «‎Shetland»‎ от бренда Arcoroc – это классические шоты, которые часто используют при сервировки праздничного и повседневного стола. Стаканы выполнены из прочного стекла, а толстые стенки устойчивы к появлению царапин и сколов. Прозрачное стекло не искажает цвет напитка, не мутнеет. За бокалами легко ухаживать – их можно мыть в посудомоечной машине, при этом они не теряют свой первоначальный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр72 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

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