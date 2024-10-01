Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный
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Хайбол «Аркади», 400мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Хиcар», 220мл, стекло, прозрачный
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Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
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Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер
Хайбол «Модерн Америка», 355мл, стекло, прозрачный