Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-264
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Кончерто», 410мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Кончерто», 410мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Лофт-8

65
Настоящее фото товара Подвесной светильник Freccia №1, произведённого компанией ChiedoCover
42 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Freccia №1

33
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Lite, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59028
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Lite, белый

40
В наличии 113 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Red, произведённого компанией ChiedoCover
от19 100
Оптовая цена

Кровать SleepBox Velvet Red

38
Фотография товара Стул Лакнау, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лакнау, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Лакнау, оранжевый

127
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Коник», 450мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 2155 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 1536 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Аркади», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Аркади», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Аркади», 400мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 384 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хиcар», 220мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хиcар», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хиcар», 220мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 217 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кортина», 210мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 362 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 381 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 290мл, поликарбонат, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 290мл, поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Хайбол, 290мл, поликарбонат, прозрачный

8
В наличии 1296 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Модерн Америка», 355мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Модерн Америка», 355мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Модерн Америка», 355мл, стекло, прозрачный

10
В наличии

Товар в корзине

Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный
от 500
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Лофт-8

65
Настоящее фото товара Подвесной светильник Freccia №1, произведённого компанией ChiedoCover
42 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Freccia №1

33
Распродажа
Фотография товара Стул складной банкетный Lite, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59028
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной банкетный Lite, белый

40
В наличии 113 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Red, произведённого компанией ChiedoCover
от19 100
Оптовая цена

Кровать SleepBox Velvet Red

38