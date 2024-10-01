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Хайбол «Венеция», 320мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Венеция», 320мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-169
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный хайбол «Венеция» от марки OSZ выполнен из термостойкого стекла. Это стакан для подачи газированной воды, лимонадов, алкогольных и безалкогольных коктейлей. Материал устойчив к постоянным механическим воздействиям, остается в идеальном состоянии надолго.

Прямой высокий стакан объемом 320 мл. подойдет для использования на домашней и профессиональной кухне. Прозрачная поверхность позволяет оценить оттенок алкогольных коктейлей, смешивая разные ингредиенты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0,32 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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