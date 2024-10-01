Характеристики товара
Описание
Стильный хайбол «Венеция» от марки OSZ выполнен из термостойкого стекла. Это стакан для подачи газированной воды, лимонадов, алкогольных и безалкогольных коктейлей. Материал устойчив к постоянным механическим воздействиям, остается в идеальном состоянии надолго.
Прямой высокий стакан объемом 320 мл. подойдет для использования на домашней и профессиональной кухне. Прозрачная поверхность позволяет оценить оттенок алкогольных коктейлей, смешивая разные ингредиенты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр70 мм
- Объем0,32 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт