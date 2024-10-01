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Хайбол «Ноник», 570мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-982
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Ноник» – высокий бокал с волнистыми стенками. Такая форма придает посуде нестандартный вид, подчеркивает ее неповторимость.

В качестве материала производитель отдал предпочтение стеклу. Оно полностью прозрачное, качественное, благодаря чему товар отличается легкостью в уходе и долговечностью в применении. Стеклянный бокал имеет неровные стенки, они волнообразной формы, что придает элегантность посуде и выделяет ее среди стандартных стеклянных стаканов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота152 мм
  • Диаметр87 мм
  • Объем0,57 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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