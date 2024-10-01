Характеристики товара
Описание
Хайбол «Ноник» – высокий бокал с волнистыми стенками. Такая форма придает посуде нестандартный вид, подчеркивает ее неповторимость.
В качестве материала производитель отдал предпочтение стеклу. Оно полностью прозрачное, качественное, благодаря чему товар отличается легкостью в уходе и долговечностью в применении. Стеклянный бокал имеет неровные стенки, они волнообразной формы, что придает элегантность посуде и выделяет ее среди стандартных стеклянных стаканов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота152 мм
- Диаметр87 мм
- Объем0,57 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт