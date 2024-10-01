Характеристики товара
Описание
Для подачи напитков лучшая посуда – прозрачные стаканы, чтобы цвет жидкости усиливал аппетит. Посуда серии «Саваж» изготовлена из особого хрустального стекла. Оно прозрачное, обладает характерным блеском. При этом изделия не слишком тяжелые, имеют тонкие стенки, как у стеклянных бокалов.
У хайбола Savage форма цилиндра, который немного расширяется к верху. Посуда без декора, поэтому за ней легко ухаживать, можно отправлять в посудомоечную машину. В каталоге нашего магазина большой выбор бокалов, рюмок бренда Nude и других товаров, которые можно заказать с доставкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота146 мм
- Диаметр68 мм
- Объем0,33 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт