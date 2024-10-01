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Хайбол «Саваж», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Саваж», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Саваж», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Саваж», 330мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-029
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для подачи напитков лучшая посуда – прозрачные стаканы, чтобы цвет жидкости усиливал аппетит. Посуда серии «Саваж» изготовлена из особого хрустального стекла. Оно прозрачное, обладает характерным блеском. При этом изделия не слишком тяжелые, имеют тонкие стенки, как у стеклянных бокалов.

У хайбола Savage форма цилиндра, который немного расширяется к верху. Посуда без декора, поэтому за ней легко ухаживать, можно отправлять в посудомоечную машину. В каталоге нашего магазина большой выбор бокалов, рюмок бренда Nude и других товаров, которые можно заказать с доставкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота146 мм
  • Диаметр68 мм
  • Объем0,33 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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