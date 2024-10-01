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Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Сиде», 220мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-958
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Сиде» – прозрачный высокий стакан из качественного стекла. Имеет толстое дно для того, чтобы замедлить таяние льда, а также плотные стенки. Бокал узкий, имеет небольшой диаметр, но за счет хорошей высоты стенок у него внушительный объем чуть более 200 мл.

Барный стакан выполнен из качественного материала, красиво смотрится и является универсальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота139 мм
  • Диаметр54 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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