Характеристики товара
Описание
Хайбол «Сиде» – прозрачный высокий стакан из качественного стекла. Имеет толстое дно для того, чтобы замедлить таяние льда, а также плотные стенки. Бокал узкий, имеет небольшой диаметр, но за счет хорошей высоты стенок у него внушительный объем чуть более 200 мл.
Барный стакан выполнен из качественного материала, красиво смотрится и является универсальным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота139 мм
- Диаметр54 мм
- Объем0,22 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт