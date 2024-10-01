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Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-997
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Рош» от бренда Luminarc – это элегантный высокий стакан из прозрачного стекла, созданный для подачи различных напитков. Этот товар отличается оригинальным дизайном с геометрическим рельефным узором, напоминающим грани драгоценного камня. Такое оформление не только придает стакану эстетичный вид, но и создает красивую игру света при наполнении.

Объем хайбола составляет 450 мл, что делает его идеальным для подачи коктейлей, прохладительных напитков или пива. Размеры стакана – диаметр 75 мм и высота 146 мм - обеспечивают удобство использования и эффектный внешний вид. Прозрачный материал позволяет оценить цвет и консистенцию напитка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота146 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0,45 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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