Характеристики товара
Описание
Хайбол «Рош» от бренда Luminarc – это элегантный высокий стакан из прозрачного стекла, созданный для подачи различных напитков. Этот товар отличается оригинальным дизайном с геометрическим рельефным узором, напоминающим грани драгоценного камня. Такое оформление не только придает стакану эстетичный вид, но и создает красивую игру света при наполнении.
Объем хайбола составляет 450 мл, что делает его идеальным для подачи коктейлей, прохладительных напитков или пива. Размеры стакана – диаметр 75 мм и высота 146 мм - обеспечивают удобство использования и эффектный внешний вид. Прозрачный материал позволяет оценить цвет и консистенцию напитка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота146 мм
- Диаметр75 мм
- Объем0,45 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт