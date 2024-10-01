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Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло

Артикул: CH-065-072
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия хайболов «Коник» выполнена в стиле минимализм и будет уместна в любом интерьере. Бокал прозрачный, без вкраплений и гравировок. Разрешено мыть в посудомоечной машине. Серию посуды «Коник» можно заказать с доставкой поштучно или собрать целый столовый сервиз.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота172 мм
  • Диаметр93 мм
  • Объем0,57 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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