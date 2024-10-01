Характеристики товара
Описание
Серия хайболов «Коник» выполнена в стиле минимализм и будет уместна в любом интерьере. Бокал прозрачный, без вкраплений и гравировок. Разрешено мыть в посудомоечной машине. Серию посуды «Коник» можно заказать с доставкой поштучно или собрать целый столовый сервиз.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота172 мм
- Диаметр93 мм
- Объем0,57 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт