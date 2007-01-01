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Китель поварской Cooking Magic

Артикул: CH-069-357
10 оценок
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Фотография товара Китель поварской Culinary elegance от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Поварской китель с длинным рукавом - это удобная и практичная одежда для повара, обеспечивающая защиту рук от различных кулинарных воздействий, таких как брызги горячего жира, пятна и т.д. Кроме того, длинные рукава защищают от возможных ушибов и порезов, что делает этот китель чрезвычайно функциональным и безопасным для использования на кухне.

Поварской китель изготовлен из прочных материалов, таких как хлопок или полиэстер, чтобы выдерживать высокую активность на кухне.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалткань
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер типовой фигурыИнтервал обхвата груди мужчин, смИнтервал обхвата бедер мужчин, см
4282-8587-90
4486-8991-92
4690-9393-94
4894-9795-97
5098-10198-99
52102-105100-101
54106-109102-104
56110-113105-107
58114-117108-110
60118-121111-113
62122-125114-116
64126-129117-119
66130-133120-122
68134-137123-125
70138-141126-128
72142-145129-132

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