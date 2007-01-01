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Настоящее фото товара Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика
14 оценок
11 39058
26 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 1Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 2Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 3Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 4Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 5Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 6Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 7Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 8Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 9Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 10Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика - фото 11
Распродажа

Кофейный столик Секрет, чёрный мрамор, керамика

Артикул: CH-078-474
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота540 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Секрет — это изысканный журнальный столик, который станет изюминкой любого интерьера. Его элегантный дизайн и неповторимая форма непременно привлекут восхищённые взгляды гостей и добавят роскоши вашему дому.

Изготовленный из высококачественных материалов, столик Секрет гарантирует надёжность и долговечность. Оригинальное сочетание основания из керамогранита и металлической ножки с эффектом мрамора выделяет его среди других предметов мебели.

Изящное золотое обрамление по краю основания придаёт столику винтажный вид и делает его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и элегантность. Круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным и позволяют использовать его не только в качестве журнального столика, но и для других целей. Благодаря своей универсальности и легкости, столик Секрет может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором для как маленьких, так и просторных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота540 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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