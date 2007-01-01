Характеристики товара
Описание
Секрет — это изысканный журнальный столик, который станет изюминкой любого интерьера. Его элегантный дизайн и неповторимая форма непременно привлекут восхищённые взгляды гостей и добавят роскоши вашему дому.
Изготовленный из высококачественных материалов, столик Секрет гарантирует надёжность и долговечность. Оригинальное сочетание основания из керамогранита и металлической ножки с эффектом мрамора выделяет его среди других предметов мебели.
Изящное золотое обрамление по краю основания придаёт столику винтажный вид и делает его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и элегантность. Круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным и позволяют использовать его не только в качестве журнального столика, но и для других целей. Благодаря своей универсальности и легкости, столик Секрет может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором для как маленьких, так и просторных помещений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота540 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыкерамика
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет