Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Ангел - это изящное сочетание элегантности и надежности, которое станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Выполненный из первоклассного металла, этот столик прослужит вам многие годы, сохраняя свою привлекательность и функциональность. Он доступен в классических цветах: чёрном, белом и латунном, что позволяет выбрать оптимальное решение для вашего дома.
Уникальный бортик вокруг столешницы не только придает столику эстетическую привлекательность, но и обеспечивает безопасность, предотвращая падение вещей. Это идеальное решение для хранения напитков, книг и других мелочей.
Благодаря своей универсальности и легкости, столик Ангел может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором для как маленьких, так и просторных помещений.
Этот столик отлично сочетается с другой мебелью и аксессуарами, подчеркивая стиль и изящество вашего интерьера. Стильный и современный дизайн столика Ангел подчеркнет ваш вкус и придаст уют и легкость вашему дому.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота550 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет