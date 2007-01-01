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Настоящее фото товара Кофейный столик Ангел, чёрный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Ангел, чёрный, металл
6 оценок
9 49037
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кофейный столик Ангел, чёрный, металл

Артикул: CH-078-485
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Высота550 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Ангел - это изящное сочетание элегантности и надежности, которое станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Выполненный из первоклассного металла, этот столик прослужит вам многие годы, сохраняя свою привлекательность и функциональность. Он доступен в классических цветах: чёрном, белом и латунном, что позволяет выбрать оптимальное решение для вашего дома.

Уникальный бортик вокруг столешницы не только придает столику эстетическую привлекательность, но и обеспечивает безопасность, предотвращая падение вещей. Это идеальное решение для хранения напитков, книг и других мелочей.

Благодаря своей универсальности и легкости, столик Ангел может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором для как маленьких, так и просторных помещений.

Этот столик отлично сочетается с другой мебелью и аксессуарами, подчеркивая стиль и изящество вашего интерьера. Стильный и современный дизайн столика Ангел подчеркнет ваш вкус и придаст уют и легкость вашему дому.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота550 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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