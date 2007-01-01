Характеристики товара
Описание
Элегантная пара кофейных столиков Танго станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, имитирующий натуральный мрамор, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Белые ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60см, высота 42см. Размер маленького столика: диам.47,5см, высота 32см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота420 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка20 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет