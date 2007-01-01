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Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт
5 оценок
10 39028
14 250 ₽
Товар в корзине. Перейти
Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 1Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 2Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 3Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 4Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 5Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 6Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 7Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 8Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт - фото 9
Распродажа

Набор кофейных столиков Танго, белый мрамор, 2шт

Артикул: CH-078-621
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота420 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантная пара кофейных столиков Танго станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, имитирующий натуральный мрамор, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Белые ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60см, высота 42см. Размер маленького столика: диам.47,5см, высота 32см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота420 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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