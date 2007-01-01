Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кашпо Люкс высокое, произведённого компанией ChiedoCover
Кашпо Люкс высокое
7 оценок
15 890
Товар в корзине. Перейти
Кашпо Люкс высокое - фото 1Кашпо Люкс высокое - фото 2Кашпо Люкс высокое - фото 3Кашпо Люкс высокое - фото 4

Кашпо Люкс высокое

Артикул: CH-073-773
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина930 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комод Люкс со стеклом 120х50х110
Фотография товара Комод Люкс со стеклом 120х50х110 от компании ChiedoCover.
Следующий Кашпо Люкс большое
Фотография товара Кашпо Люкс большое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота750 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кашпо Attica 30, коричневый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кашпо Attica 30, коричневый гранит

30
Фотография товара Композиция розмарин Берг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Композиция розмарин Берг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Композиция розмарин Берг

39
Фотография товара Фито стойка Калла Иман от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фито стойка Калла Иман, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Фито стойка Калла Иман

40
Фотография товара Колонна Самшит Тайя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Колонна Самшит Тайя, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Колонна Самшит Тайя

36
Фотография товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос, произведённого компанией ChiedoCover
от54 190
Оптовая цена

Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос

34
Фотография товара Фитополотно Осока Бронко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фитополотно Осока Бронко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Фитополотно Осока Бронко

40
Настоящее фото товара Кашпо Самшит Варти, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кашпо Самшит Варти

45
Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Кашпо Шилонг матовое хаки

34
Фотография товара Кашпо Dekollete 560*190*370 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete 560*190*370, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кашпо Dekollete 560*190*370

12
Настоящее фото товара Кашпо Люкс большое, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Кашпо Люкс большое

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Боно, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Боно, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Боно, 2-х местный

68
Фотография товара Диван Клауд 3х местный, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клауд 3х местный, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Клауд 3х местный, с подлокотниками

36
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89043
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас

39
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул барный Флекс велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр серый

26
Фотография товара Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас

87
В наличии 64 шт.
Фотография товара Стол письменный Кредо, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Кредо, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол письменный Кредо, орех

10
В наличии 128 шт.
Фотография товара Диван Триумф 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Триумф 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Диван Триумф 2х местный

72
Настоящее фото товара Стул Чилли серый велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Чилли серый велюр, черный каркас

53
В наличии 258 шт.
Фотография товара Барный стул Vimta, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Vimta, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Барный стул Vimta, белый/ натуральный

47

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Настоящее фото товара Кашпо Tenero 40, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кашпо Tenero 40, снежно-белый

48
Настоящее фото товара Кашпо Quarter 20, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Кашпо Quarter 20, снежно-белый

40
Настоящее фото товара Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый

44
Настоящее фото товара Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый

44
Фотография товара Кашпо Dekollete, кактус Нави от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete, кактус Нави, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Кашпо Dekollete, кактус Нави

38
Настоящее фото товара Кашпо Эвкалипт Нури, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Кашпо Эвкалипт Нури

39
Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга F, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Кашпо Фиалка Бурга F

35
Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100

9
Фотография товара Кашпо Dekollete Эскалера 60 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Эскалера 60, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Эскалера 60

15
Фотография товара Кашпо Dekollete Рока Куб 30 цвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Рока Куб 30 цвет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Рока Куб 30 цвет

7

Товар в корзине

Кашпо Люкс высокое
Кашпо Люкс высокое
15 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Боно, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Боно, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Боно, 2-х местный

68
Фотография товара Диван Клауд 3х местный, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клауд 3х местный, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Клауд 3х местный, с подлокотниками

36
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89043
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас

39
В наличии 19 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности