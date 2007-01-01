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Комплект для отдыха Firm

Артикул: CH-073-843
15 оценок
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Фотография товара Комплект Вагатор, серый, трехместный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1620 мм
  • Ширина1010 мм
  • Высота970 мм
  • Материалротанг

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Комплект для отдыха Firm
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