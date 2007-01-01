Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1620 мм
- Ширина1010 мм
- Высота970 мм
- Материалротанг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула
Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, круглая столешница
Комплект мебели Мидленд, 4 стула, коричневый, прямоугольная столешница