Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 4 персоны.
Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.
Комплект : стол, 4 кресла.
Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Идеально подходит для дома, дачи, летней терассы, кафе.
Габариты: 90*90*75 / Кресло 53*60*80
Вес: 45,8 кг
Основные характеристики
- Вес45.8 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Количество мест4
- Цветбежевый