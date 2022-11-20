Товар в корзине. Перейти
Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный - фото 1

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный

Артикул: CH-049-697
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый
Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый
Следующий Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый
Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 4 персоны.
Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.
Комплект : стол, 4 кресла.
Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Идеально подходит для дома, дачи, летней терассы, кафе.

Габариты: 90*90*75 / Кресло 53*60*80

Вес: 45,8 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес45.8 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест4
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стул Т-КоффиНастоящее фото товара Стул Т-Коффи, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
8

Стул Т-Коффи

Стул УниНастоящее фото товара Стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
14

Стул Уни

Настоящее фото товара Барный стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Барный стул Уни

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Dora 263

Настоящее фото товара Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
3

Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Nuke

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
17

Стул пластиковый Nuke с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
4

Стул пластиковый Gaius

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый One Shot

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170
30

Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от1407
150 ₽
31

Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь

В наличии 307 шт.
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover
от150
33

Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover
от150
18

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от180
18

Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленыйНастоящее фото товара Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
32

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, голубойНастоящее фото товара Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от450
13

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, голубой

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Осборн, лофтНастоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
10

Стол Осборн, лофт

Стол Брум, лофтНастоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Брум, лофт