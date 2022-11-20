Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект с двумя диванами и большим столом является верным решением для загородного дома. Не занимает много места, прост в уходе и может использоваться вне помещений. Выполнен из искусственного ротанга, который устойчив как к высоким, так и низким температурам. Подушки со съемными чехлами добавят уюта в вашу зону отдыха.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал сиденьяротанг
- Количество мест4
- Цветкоричневый