Характеристики товара
Описание
Комплект включает два откидных кресла с размерами 72x92x97 см, каждое из которых оснащено 10-сантиметровыми подушками из мягкого полиэстера. Они обеспечат вам максимальный комфорт, а декоративная подушка добавит шарма и стиля. Для удобства на ногах в комплект входят два пуфа с аналогичными подушками, размеры которых составляют 54x52x43 см. Наслаждайтесь уютом и расслаблением, откинувшись на мягкие подушки!
Журнальный столик с закаленным стеклом (46x46x46 см) отлично вписывается в общий дизайн и станет практичным местом для ваших напитков или книг. Все материалы устойчивы к внешним воздействиям, что гарантирует долговечность и легкий уход.
Обновите пространство вокруг себя с комплектом Дали 5 — создайте атмосферу уюта и стиля в вашем саду или на балконе!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина920 мм
- Ширина720 мм
- Высота970 мм
- Материалротанг