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Комплект для отдыха Теко - фото 1

Комплект для отдыха Теко

Артикул: CH-073-670
14 оценок
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Фотография товара Комплект Вагатор, серый, трехместный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию комплект садовой мебели Дали 5 — идеальное решение для комфортного отдыха на свежем воздухе. Этот стильный набор из искусственного ротанга и алюминия прекрасно дополнит ваш сад, террасу или двор.

Комплект включает два откидных кресла с размерами 72x92x97 см, каждое из которых оснащено 10-сантиметровыми подушками из мягкого полиэстера. Они обеспечат вам максимальный комфорт, а декоративная подушка добавит шарма и стиля. Для удобства на ногах в комплект входят два пуфа с аналогичными подушками, размеры которых составляют 54x52x43 см. Наслаждайтесь уютом и расслаблением, откинувшись на мягкие подушки!

Журнальный столик с закаленным стеклом (46x46x46 см) отлично вписывается в общий дизайн и станет практичным местом для ваших напитков или книг. Все материалы устойчивы к внешним воздействиям, что гарантирует долговечность и легкий уход.

Обновите пространство вокруг себя с комплектом Дали 5 — создайте атмосферу уюта и стиля в вашем саду или на балконе!

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина720 мм
  • Высота970 мм
  • Материалротанг

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