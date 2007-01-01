Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.В комплекте : стол, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 6 мм. Гарантия 2 года! Эргономичная форма кресла и подушки подарят Вам комфортное времяпровождение. При этом лёгкость и простота эксплуатации не доставят Вам лишних проблем и оставят больше времени для себя.
Параметры стола: 1700*900*750
Параметры кресла: 670*840*1000
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес124.2 кг
- Материалискусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал каркасасталь
- Количество мест6
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки4 м3