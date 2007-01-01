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Комплект Аккра, коричневый, с прямоугольным столом - фото 1

Комплект Аккра, коричневый, с прямоугольным столом

Артикул: CH-073-233
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.В комплекте : стол, 6 кресел с подушками. Столешница - каленое стекло 6 мм. Гарантия 2 года! Эргономичная форма кресла и подушки подарят Вам комфортное времяпровождение. При этом лёгкость и простота эксплуатации не доставят Вам лишних проблем и оставят больше времени для себя.

Параметры стола: 1700*900*750

Параметры кресла: 670*840*1000

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес124.2 кг
  • Материалискусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал каркасасталь
  • Количество мест6
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки4 м3

Отзывы

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Комплект Аккра, коричневый, с прямоугольным столом
Комплект Аккра, коричневый, с прямоугольным столом
193 290
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