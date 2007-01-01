Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа Travel, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа Travel, 500мл
13 оценок
1 590
Гель для душа Travel, 500мл - фото 1

Гель для душа Travel, 500мл

Артикул: CH-069-439
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Гель для душа Travel – это идеальное средство для очищения и ухода за кожей. Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, активирует сексуальность и чувственность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

Лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

