Характеристики товара
Описание
Гель для душа Travel – это идеальное средство для очищения и ухода за кожей. Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, активирует сексуальность и чувственность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.
Пирамида:
Лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалстекло
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет