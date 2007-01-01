Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл
8 оценок
1 690
Товар в корзине.
Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл - фото 1

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

Артикул: CH-069-520
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шампунь+гель 2в1 (Shampoo+gel 2in1) Lemongrass Way – это универсальное средство для ухода за волосами и телом, которое обеспечивает мягкое очищение и увлажнение, благодаря водно-глицериновому экстракту ромашки, коры дуба и молочной кислоты. Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние, активируя уверенность и решительность.

Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата.

Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

