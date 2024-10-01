Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина325 мм
- Материалполипропилен
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Штутгарт»
Ящик для подачи дуб, деревянный
Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л
Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый
Чашка бульонная «Пати», с ручками фарфор
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный
Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Агат»
Нож для стейка «Рустик»
Тарелка «Маррон Реативо»
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная
Корзина плетеная для хлеба
Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая
Корзина для хлеба полиротанг
Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен
Корзина бежевая для хлеба, полиротанг
Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг
Корзина бежевая, плетеная для хлеба
Корзина бежевая для хлеба полипропилен
Корзина для хлеба полиротанг, бежевая
Нож столовый «Штутгарт»
Ящик для подачи дуб, деревянный
Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л
Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый