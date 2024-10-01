Товар в корзине. Перейти
Корзина плетеная «Фрэймс» полипропилен - фото 1

Корзина плетеная «Фрэймс» полипропилен

Артикул: CH-063-643
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет
Фотография товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет от компании ChiedoCover.
Следующий Поднос плетеный для выпечки
Фотография товара Поднос плетеный для выпечки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина325 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2805
2 390 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, деревянный

14
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

9
В наличии 215 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый

13
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати», с ручками фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати», с ручками фарфор

14
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1706
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,9 л, белый,черный

11
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат»

14
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Рустик»

11
В наличии 320 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.

Другие товары из раздела корзины для хлеба

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба

14
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная сталь нержавеющая

6
В наличии 270 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6608
7 190 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен

7
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, полиротанг

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая, плетеная для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽

Корзина бежевая, плетеная для хлеба

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба полипропилен

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9409
4 290 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг, бежевая

9
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Корзина плетеная «Фрэймс» полипропилен
Корзина плетеная «Фрэймс» полипропилен
от 3 670
3 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Штутгарт»

13
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2805
2 390 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, деревянный

14
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

9
В наличии 215 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый

13
В наличии 7 шт.