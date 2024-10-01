Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина325 мм
- Материалполипропилен
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Мармелад», 360мл, стекло, прозрачный
Доска для пиццы из бука, деревянная
Ложка столовая «Метрополитан»
Тарелка «Млечный путь»
Бокал-флюте «Фолкнер»
Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, светло-зеленый
Салатник «Агат» фарфор, красный
Подставка для специй, 4 отделения, дуб
Бумага «Комикс» для сэндвичей
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой
Корзина для хлеба с крышкой
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, бежевая
Корзина бежевая, плетеная для хлеба, полиротанг
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, коричневая
Корзина плетеная без крышки полипропилен
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен
Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг
Корзина плетеная «Фрэймс» полипропилен
Корзина бежевая, плетеная для хлеба