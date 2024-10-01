Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина340 мм
- Материалдуб
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал-флюте «Сублим»
Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый
Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный
Салфетка черная сервировочная
Тарелка «Ресторан» для стейка
Салфетка сервировочная серебристая, серая
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, белый
Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л
Бумага для подачи «Крафт» бежевый, коричневый
Подставка для специй, дуб
Подставка для специй, 4 отделения, дуб
Подставка для специй, дуб, коричневая
Подставка для специй, 2 отделения, дуб, коричневая
Подставка для специй коричневая, дуб
Подставка для специй коричневая
Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук
Подставка для мельниц, для специй
Подставка для мельниц, для специй, «Мезень»
Подставка для мельниц и для специй
Бокал-флюте «Сублим»
Горшок для запекания, с крышкой, «Кунстверк», фарфор, 425 мл, 16,5 см, белый
Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», фарфор, 80 мл, 65 мм, черный