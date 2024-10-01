Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»
Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный
Блюдо для подачи «Студио Ро»
Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый