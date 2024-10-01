Товар в корзине. Перейти
Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая - фото 1

Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая

Артикул: CH-063-634
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Мерси Микс»
Фотография товара Нож столовый «Мерси Микс» от компании ChiedoCover.
Следующий Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба полиротанг
Фотография товара Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба полиротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Горшок для запекания «Акварель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Горшок для запекания «Акварель»

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от48019
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый

10
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7304
1 790 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь»

9
В наличии 330 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Биратэк» 0,78л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Биратэк» 0,78л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Биратэк» 0,78л

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Далматинцы», произведённого компанией ChiedoCover
от17042
290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Далматинцы»

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый

13
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела корзины для хлеба

Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, овальная

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба без крышки, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9408
3 190 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба без крышки

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Корзина плетеная для хлеба бежевая

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7307
3 990 ₽

Корзина для хлеба металл

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, бежевая

14
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4406
2 590 ₽Оптовая цена

Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, полиротанг

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, золотой

9
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба полипропилен

7
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая
Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая
от 330
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Горшок для запекания «Акварель», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Горшок для запекания «Акварель»

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от48019
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый

10
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7304
1 790 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный

15
В наличии 144 шт.