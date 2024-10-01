Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Горшок для запекания «Акварель»
Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий
Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый
Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный
Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый
Тарелка «Млечный путь»
Бокал для пива «Биратэк» 0,78л
Тарелка глубокая «Далматинцы»
Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый
Корзина плетеная для хлеба, овальная
Корзина плетеная для хлеба без крышки
Корзина плетеная для хлеба бежевая
Корзина для хлеба металл
Корзина плетеная для хлеба, бежевая
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая
Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая
Корзина бежевая для хлеба, полиротанг
Корзина плетеная для хлеба, золотой
Корзина бежевая для хлеба полипропилен
Горшок для запекания «Акварель»
Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий
Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый
Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачный