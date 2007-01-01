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Соусник стекло 70 мл, прозрачный - фото 1
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Соусник стекло 70 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-768
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Замысловатая форма – удлиненная с одного края – позволяет удобно держаться за край и подавать блюдо к столу. Простые линии и полная прозрачность материала придают внешнему облику соусника легкости и утонченности.
Изготовлен из прочного стекла. Его объем составляет 70 мл. Компактные размеры (диаметр 97 мм, высота 42 мм) делают его удобным в использовании и хранении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота42 мм
  • Диаметр97 мм
  • Вес0,133 кг
  • Объем0,07 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Изделия стопируютсяНет

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