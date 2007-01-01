Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Замысловатая форма – удлиненная с одного края – позволяет удобно держаться за край и подавать блюдо к столу. Простые линии и полная прозрачность материала придают внешнему облику соусника легкости и утонченности.
Изготовлен из прочного стекла. Его объем составляет 70 мл. Компактные размеры (диаметр 97 мм, высота 42 мм) делают его удобным в использовании и хранении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота42 мм
- Диаметр97 мм
- Вес0,133 кг
- Объем0,07 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
- Изделия стопируютсяНет