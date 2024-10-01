Характеристики товара
Описание
Old fashioned «Концепто Страйли» – стакан с толстыми стенками и утолщенным дном. Он имеет традиционную форму, слегка расширяется сверху. Его высота 85 мм, диаметр 80 мм. Объем бокала 250 мл. Изделие изготовлено из ударопрочного материала. Стекло бесцветное, прозрачное. По всей поверхности нанесен декор в виде вертикальных линий, повторяющих очертания стакана. Это придает ему оригинальный вид. Посуду можно мыть машинным способом. За счет особого состава стекла изделия долго сохраняют первоначальный вид и блеск.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота85 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт