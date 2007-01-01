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Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый - фото 1

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый

Артикул: CH-062-229
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Вес0,90 кг
  • Материалсплав цинковый
  • Цветжелтый
  • ФормаКруглая

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