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Корзина для хлеба полипропилен, бежевая - фото 1

Корзина для хлеба полипропилен, бежевая

Артикул: CH-063-670
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалполипропилен
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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