Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке108 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Молочник «Кантри Стайл», фарфор 100 мл, зеленый
Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый
Горшок для запекания «Акварель» классический
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный