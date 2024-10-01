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Коврик барный «Пробар» - фото 1

Коврик барный «Пробар»

Артикул: CH-057-707
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный коврик «Пробар» имеет нескользкую рифленую поверхность. Его легко мыть. После просушивания изделие можно скручивать или хранить стопками. Чтобы подогнать под размер подноса, его можно подрезать. Резина выдерживает интенсивную эксплуатацию, износоустойчива. Материал без запаха, безопасный, не выделяет никаких токсических компонентов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина300 мм
  • Толщина10 мм
  • Цветчерный

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