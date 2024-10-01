Товар в корзине. Перейти
Коврик барный резина, коричневый - фото 1

Коврик барный резина, коричневый

Артикул: CH-057-719
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Коврик барный «Пробар» черный, резина
Фотография товара Коврик барный «Пробар» черный, резина от компании ChiedoCover.
Следующий Коврик барный рельефный, полипропилен, черный
Фотография товара Коврик барный рельефный, полипропилен, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина80 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0.417 кг
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оливия», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оливия»

14
В наличии 464 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон

10
В наличии 67 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая

9
В наличии 52 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Блюдо сервировочное «Марин», ширина 360мм

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от810
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна

12
В наличии 123 шт.
Настоящее фото товара Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от140

Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая

12
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 450

Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Нова», произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Нова»

12
В наличии 139 шт.

Другие товары из раздела барные коврики

Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 480

Коврик барный «Пробар»

12
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Коврик барный «Пробар» резина, черный

15
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Коврик барный «Пробар» резина, коричневый

5
В наличии
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный

12
В наличии

Товар в корзине

Коврик барный резина, коричневый
Коврик барный резина, коричневый
от 720
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оливия», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оливия»

14
В наличии 464 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон

10
В наличии 67 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая

9
В наличии 52 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 29 шт.