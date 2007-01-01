Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Коврик барный широкий, резиновый, произведённого компанией ChiedoCover
Коврик барный широкий, резиновый
14 оценок
890
Коврик барный широкий, резиновый - фото 1

Коврик барный широкий, резиновый

Артикул: CH-071-437
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина150 мм
  • Глубина10 мм
  • Материалрезина
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

