Товар в корзине. Перейти
Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм - фото 1

Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм

Артикул: CH-059-172
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Фотография товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота155 мм
  • Диаметр720 мм
  • Вес4.318 кг
  • Материалбамбук
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 550

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л

15
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Стакан «Пробар» смесительный, серебристый

13
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Трапе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽

Ложка столовая «Трапе»

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор

8
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Патиссэри»

5
В наличии 165 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая

14
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Экран для приготовления пиццы, алюминий

8
В наличии 500 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Сервинг трэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Сервинг трэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 430
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Сервинг трэй»

8
В наличии 95 шт.

Другие товары из раздела миски

Настоящее фото товара Миска «Пинки», керамика, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Миска «Пинки», керамика, 0.5л

11
В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л

15
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 100мл, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Миска, сталь нержавеющая, 100мл

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 950

Миска, сталь нержавеющая, 2л

15
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Салатник, сталь, 2,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 470

Салатник, сталь, 2,5л

8
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350

Миска, сталь нержавеющая, 1л

5
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 3л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Миска, сталь нержавеющая, 3л

8
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Миска, сталь нержавеющая, 2,4л

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Миска, полипропилен, 4,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Миска, полипропилен, 4,5л

11
В наличии

Товар в корзине

Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм
Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм
от 24 330
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 550

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л

15
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Стакан «Пробар» смесительный, серебристый

13
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Трапе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽

Ложка столовая «Трапе»

9
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая

10
В наличии 1 шт.