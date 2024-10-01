Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота155 мм
- Диаметр720 мм
- Вес4.318 кг
- Материалбамбук
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 25,7л
Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Ложка столовая «Трапе»
Нож для фигурной нарезки «Китчен Тулс», шар сталь нержавеющая
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор
Блюдо сервировочное «Патиссэри»
Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм
Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая
Экран для приготовления пиццы, алюминий
Блюдо сервировочное «Сервинг трэй»
Миска «Пинки», керамика, 0.5л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л
Миска, сталь нержавеющая, 100мл
Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм
Миска, сталь нержавеющая, 2л
Салатник, сталь, 2,5л
Миска, сталь нержавеющая, 1л
Миска, сталь нержавеющая, 3л
Миска, сталь нержавеющая, 2,4л
Миска, полипропилен, 4,5л