Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина590 мм
- Ширина80 мм
- Толщина15 мм
- Вес0.657 кг
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи «Студио Ро»
Ложка столовая «Рустик»
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое
Тарелка глубокая «Катя»
Блюдо для суши «Корабль»
Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый
Стакан смесительный, хрусталь 0,75л
Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый
Тарелка «Пастораль», фарфор
Топорик для рубки, сталь, дерево