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Коврик барный «Пробар» черный, резина - фото 1

Коврик барный «Пробар» черный, резина

Артикул: CH-057-712
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина80 мм
  • Толщина15 мм
  • Вес0.657 кг
  • Цветчерный

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