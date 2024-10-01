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Коврик барный «Пробар» резина, коричневый - фото 1

Коврик барный «Пробар» резина, коричневый

Артикул: CH-057-710
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина300 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0,346 кг
  • Цветкоричневый

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