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Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный - фото 1

Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный

Артикул: CH-057-716
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0.290 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

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